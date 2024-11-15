Два британских самолёта сопроводили российский Ту-142 в небе над Северным морем

Российский противолодочный самолёт Ту-142 в небе над Северным морем сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon. Их отправила Великобритания, передаёт газета Daily Mail. Это произошло всего через несколько дней после того, как британские ВМС сопровождали российские военные корабли, проходившие через пролив Ла-Манш.

«Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолётом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем», — указывает издание.