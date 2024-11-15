Два британских самолёта сопроводили российский Ту-142 в небе над Северным морем
Российский противолодочный самолёт Ту-142 в небе над Северным морем сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon. Их отправила Великобритания, передаёт газета Daily Mail. Это произошло всего через несколько дней после того, как британские ВМС сопровождали российские военные корабли, проходившие через пролив Ла-Манш.
«Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолётом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем», — указывает издание.
По информации Минобороны Великобритании, это якобы второй случай за три месяца, когда российские самолёты и корабли были замечены вблизи воздушного и морского пространства Британии в течение одной недели, отмечает газета.
В конце сентября немецкие истребители Eurofighter поднялись в небе над Балтийским морем из-за «активности российских самолётов». Сельдяной король, обнаруженный на пляже в городе Энсинитас, штат Калифорния, США. Обложка © X / Scripps_Ocean
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