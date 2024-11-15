Временное пребывание украинцев в РФ предложили ограничить до 31 марта 2025 года

На портале проектов нормативных правовых актов появился новый законопроект, который предлагает ограничить временное пребывание украинцев и их право на работу до 31 марта 2025 года. Инициатива принадлежит МВД.

«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — указано в документе.

Условием для этого является обязательная дактилоскопия и медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. Важно отметить, что указ не будет касаться украинских граждан, которые освободились из колоний и представляют угрозу национальной безопасности России, или тех, кто предоставил ложные сведения о себе.