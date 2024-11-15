Временное пребывание украинцев в РФ предложили ограничить до 31 марта 2025 года
На портале проектов нормативных правовых актов появился новый законопроект, который предлагает ограничить временное пребывание украинцев и их право на работу до 31 марта 2025 года. Инициатива принадлежит МВД.
«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — указано в документе.
Условием для этого является обязательная дактилоскопия и медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. Важно отметить, что указ не будет касаться украинских граждан, которые освободились из колоний и представляют угрозу национальной безопасности России, или тех, кто предоставил ложные сведения о себе.
Ранее на Украине предложили забрать паспорта у всех, кто покинул страну. Народный депутат Марьяна Безуглая призвала жителей страныа сменить своё гражданство, потому что они скрылись от мобилизации за границей. При этом её коллега Юлия Клименко заявила, что уехавших украинцев в ближайшее время объявят в розыск и даже предъявят им обвинения по уголовным статьям.
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