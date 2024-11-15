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15 ноября, 17:41

«С ним покончено»: В США рассказали, когда уйдёт Зеленский

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский уйдёт с поста вместе с администрацией Байдена

Вместе с администрацией президента США Джо Байдена со своего поста уйдёт и Владимир Зеленский. Таким мнением поделился американский экс-разведчик Тони Шаффер. По его словам, «дни Зеленского уже сочтены».

«Он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено»,сказал Шаффер в эфиреYouTube-канала Judging Freedom.

Экс-разведчик пояснил, что основную поддержку бывший украинский комик получал от команды Байдена поэтому, когда Соединённые Штаты возглавит новый президент Дональд Трамп, Зеленский тоже будет вынужден уйти.

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Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена планирует использовать все средства, выделенные Конгрессом на поддержку Украины. До 20 января Штаты намерены влить в Киев шесть миллиардов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Демьянова
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