Вместе с администрацией президента США Джо Байдена со своего поста уйдёт и Владимир Зеленский. Таким мнением поделился американский экс-разведчик Тони Шаффер. По его словам, «дни Зеленского уже сочтены».

«Он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено», — сказал Шаффер в эфиреYouTube-канала Judging Freedom.

Экс-разведчик пояснил, что основную поддержку бывший украинский комик получал от команды Байдена поэтому, когда Соединённые Штаты возглавит новый президент Дональд Трамп, Зеленский тоже будет вынужден уйти.