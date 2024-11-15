«С ним покончено»: В США рассказали, когда уйдёт Зеленский
Экс-разведчик Шаффер: Зеленский уйдёт с поста вместе с администрацией Байдена
Вместе с администрацией президента США Джо Байдена со своего поста уйдёт и Владимир Зеленский. Таким мнением поделился американский экс-разведчик Тони Шаффер. По его словам, «дни Зеленского уже сочтены».
«Он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено», — сказал Шаффер в эфиреYouTube-канала Judging Freedom.
Экс-разведчик пояснил, что основную поддержку бывший украинский комик получал от команды Байдена поэтому, когда Соединённые Штаты возглавит новый президент Дональд Трамп, Зеленский тоже будет вынужден уйти.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена планирует использовать все средства, выделенные Конгрессом на поддержку Украины. До 20 января Штаты намерены влить в Киев шесть миллиардов долларов.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans