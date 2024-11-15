ЦБ временно отменит ограничение полной стоимости кредитов по картам с 1 января

Банк России принял решение временно отменить ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. Мера будет действовать с 1 января по 31 марта 2025 года.

Как пояснил регулятор, решение связано с некорректными расчётами, которые возникли из-за действий ряда крупных банков. Среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным, что могло бы снизить доступность кредитных карт для граждан в первом квартале 2025 года. В условиях роста рыночных ставок ЦБ решил не вводить предельное ограничение, чтобы избежать резкого сокращения объема выдачи кредитов.

Регулятор отмечает, что мораторий на ПСК вводится только в случае существенных изменений рыночных условий. По большинству кредитных продуктов ужесточение денежно-кредитной политики уже отразилось на ставках. Однако сегмент кредитных карт оказался менее гибким, и временная отмена ограничений позволит банкам скорректировать ценообразование.

Ограничение ПСК сохраняется для большинства других категорий кредитов, включая займы микрофинансовых организаций, потребительские кредиты на строительство жилья и займы кредитных кооперативов.