Украинская учительница в Германии упрекнула беженку за русский язык в семье

В Германии преподавательница украинского языка на курсах обвинила беженку из Украины и её дочь в использовании русского языка в семье. Об этом рассказала сама мать девочки, её слова приводит телеграм-канал «Страна.ua».

По словам женщины, на курсах украинского языка преподавательница, также приехавшая из Украины, публично отчитала её за общение на русском. Инцидент произошёл прямо перед детьми. Учительница заявила, что ребёнку, который говорит на русском, не место в группе, и пригрозила плохими оценками.

Попытка мирно уладить конфликт не увенчалась успехом. Преподавательница отказалась общаться с матерью ребёнка, заявив, что «не понимает русского языка», и пообещала не помогать девочке, если она продолжит говорить на нём.

Мать обратилась за советом к классному руководителю, немцу. Он разъяснил, что в Германии дискриминация по языковому признаку запрещена законом и предложил подать официальную жалобу на преподавателя. По его словам, за подобное нарушение можно обратиться в суд или полицию.

Мать девочки пока не решила, как поступить, но отметила, что разочарована в отношении соотечественников к беженцам, оказавшимся в сложной ситуации.