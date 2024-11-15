На сутки: Богослов объяснил, что нужно срочно сделать после выноса гроба из дома

Православные обычаи, связанные с похоронным ритуалом, включают множество как бытовых, так и духовных аспектов. Одним из ключевых моментов является определение места для гроба с усопшим. Об этом изданию «МедиаПоток» рассказал богослов Андрей Лебедев.

Когда тело приносят в дом, необходимо заранее подготовить конкретное место для его размещения. Выбирать его на ходу с гробом в руках нельзя. Обычно, гроб с телом женщины ставят на лавку, с мужчиной — на стол. Однако в последнее время его устанавливают на двух табуретках, не зависимо от пола. Важно, чтобы гроб располагался перед иконами, лицом к святым образам.

В церкви гроб помещают в центре, обернув к алтарю. После выноса гроба из дома принято переворачивать табуретки вверх ножками на сутки. По словам Лебедева, не рекомендуется пользоваться всеми теми предметами, с чем соприкасался гроб.