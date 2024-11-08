Любовь к животным и нарушение ПДД: В РПЦ назвали 5 грехов, которые ежедневно совершает человек

Современный человек зачастую не осознаёт, как часто грешит в повседневной жизни. О том, какие поступки могут стать препятствием на пути к духовному спасению, рассказал Life.ru иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению и настоятель храма в честь иконы «Семистрельная» Илия Савастьянов, опираясь на свой многолетний опыт общения с прихожанами и изучения священных текстов.

Священник отметил, что фразы вроде «Видит Бог» и «Бог им судья» уже прочно вошли в повседневную речь русского человека и часто используются как привычные выражения, однако их неуместное употребление считается грехом.

Ещё один — осуждение, без которого сложно представить разговоры, особенно в Интернете. Часто мы даже не замечаем, как обычное обсуждение быстро перерастает в грех, указал иерей. Ещё один проступок — нарушение ПДД.

«Вроде бы ничего страшного — превысить скорость или перейти дорогу в неположенном месте. Но любое действие, которое может привести к несчастному случаю, особенно если это осознанное нарушение правил, является грехом», — отметил Савастьянов.

Проблемой может стать даже чрезмерная привязанность к животным, из-за которой отношения с другими людьми отходят на второй план. Помимо этого, религия считает греховными удовлетворённость своим духовным состоянием и стремление найти оправдания для отсутствия духовного роста.

В заключении священник напомнил слова Иоанна Златоуста о том, что любой грех, будь он великим или малым, препятствует нашему вхождению в Царствие Небесное: «Великий и малый грех различны в том, что творящие их не принимают одинакового наказания. Но оба греха не позволяют нам войти в Царствие Небесное».