«Зенит» проиграл клубу Моуринью в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» проиграл в товарищеском матче турецкому «Фенербахче». Игра завершилась со счётом 1:2.

Встреча прошла в Стамбуле. Полузащитник хозяев Дженк Тосун открыл счёт на 20-й минуте. Хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин сравнял на 35-й, однако немецкий защитник Левент Меркан принёс победу хозяевам на 63-й. Это третья встреча команд за последние два года. Ранее она дважды сыграли вничью.

«Фенербахче» тренирует знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью. В чемпионате Турции клуб идёт вторым, уступая лидирующему «Галатасараю» пять очков. В Лиге Европы стамбульцы после четырёх туров занимают 21-е место, набрав шесть очков. В следующем матче чемпионата Турции они сыграют с «Кайсериспором», а в еврокубке встретятся с пражской Славией. Обе игры пройдут на выезде.