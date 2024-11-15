«Зенит» проиграл клубу Моуринью в товарищеском матче
«Зенит» в Стамбуле проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2
Фрагмент матча «Зенита» и «Фенербахче» в Стамбуле. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов
Петербургский «Зенит» проиграл в товарищеском матче турецкому «Фенербахче». Игра завершилась со счётом 1:2.
Встреча прошла в Стамбуле. Полузащитник хозяев Дженк Тосун открыл счёт на 20-й минуте. Хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин сравнял на 35-й, однако немецкий защитник Левент Меркан принёс победу хозяевам на 63-й. Это третья встреча команд за последние два года. Ранее она дважды сыграли вничью.
«Фенербахче» тренирует знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью. В чемпионате Турции клуб идёт вторым, уступая лидирующему «Галатасараю» пять очков. В Лиге Европы стамбульцы после четырёх туров занимают 21-е место, набрав шесть очков. В следующем матче чемпионата Турции они сыграют с «Кайсериспором», а в еврокубке встретятся с пражской Славией. Обе игры пройдут на выезде.
«Зенит» идёт на втором месте в чемпионате России, на одно очко отставая от «Краснодара». В следующем туре РПЛ соперником петербуржцев будет «Оренбург», затем подопечные Сергея Семака проведут ответную игру 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата». Напомним, первый матч завершился разгромом грозненцев. Обе встречи состоятся на выезде.