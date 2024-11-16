«Убьёт прямо на ринге»: Звёзды бокса оценили шансы молодого блогера в бою с Тайсоном

Легендарный боксер Майк Тайсон и блогер Джейк Пол проведут долгожданный поединок. Бой состоится в ночь на 16 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США). Life.ru собрал мнения мировых знаменитостей о шансах Тайсона в бою против блогера.

«Джейк потрясающий, я знаю его. Майк великолепен. Думаю, я видел больше боёв Майка Тайсона, чем кто-либо другой. Он был жестоким. И вот однажды у него был тяжёлый бой против Бастера Дугласа. Это был потрясающий поединок. Он проходил в Японии и начинался в семь утра. Должен вам сказать, что оно того стоило. Майк отличный парень и, на мой взгляд, отличается от других людей. Майк был очень предан мне и поддержал меня с самого начала», — высказался о бое избранный президент США Дональд Трамп в подкасте Let's Go.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри в беседе на YouTube-канале The Stomping Ground однозначно поддержал легендарного боксёра, в честь которого был назван. Он заявил что спортсмен способен отправить в нокаут любого, кого ударит, несмотря на разницу в возрасте.

«Джейк слишком силён. Во время боя с Перри я видел, как он подхватил соперника ударами слева, чтобы закинуть оверхенд. Я подумал: «Боже мой». Это было реально страшно. Я до смерти люблю Майка. Но я не хочу, чтобы он (Пол — прим. Life.ru) убил его прямо на ринге. Господи», — выразил обеспокоенность актёр и бывший профессиональный рестлер Халк Хоган в интервью YouTube каналу IMPAULSIVE.

Знаменитый актёр Рассел Кроу на YouTube-канале PowerfulJRE сказал, что боялся Тайсона не как человека, а как боксёра, отметив, что «он был устрашающим». Он выразил обеспокоенность, что боец «снова превратится в того воина». Кроу подчеркнул, что надеется, что никто не пострадает в рамках поединка.

«Если бой пройдёт до трёх-четырёх раундов, то я бы поставил на победу Тайсона нокаутом, на нокаут с одного удара. Если это произойдёт после четырёх раундов, то мне придётся беспокоиться о состоянии Тайсона и о том, где взять молодость Джейка Пола. Я видел видео Джейка Пола, он выглядит огромным», — отметил бывший чемпион мира в шести весовых категориях и олимпийский чемпион Оскар Де Ла Хойя в беседе на YouTube-канале Fight Hub TV.

Прогнозы звёзд остаются смешанными, а фанаты с нетерпением ждут предстоящего поединка, который, несомненно, станет знаковым моментом в боксе.

Последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году, когда он встретился с Роем Джонсом в выставочном бою. Тем временем, Джейк Пол продолжает свою карьеру в боксе, нокаутируя бывшего игрока НБА Нейта Робинсона в андеркарде того боя. В октябре прошлого года представитель Тайсона заявлял, что боксёр больше не планирует участвовать в поединках, однако бой с Полом был запланирован.