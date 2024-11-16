Путин назвал Географический диктант масштабной просветительской акцией

Президент России Владимир Путин направил приветственное сообщение участникам и организаторам Х международной просветительской акции Географический диктант Русского географического общества (РГО), отметив значимость и популярность этого проекта. Приветствие было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В своём сообщении глава государства подчеркнул, что Географический диктант объединяет более трёх с половиной миллионов человек по всему миру — от студентов и школьников до представителей разных профессий и старшего поколения. По словам Путина, проект стал одним из самых масштабных образовательных мероприятий в сфере географии. Он также отметил активное участие молодёжи в акции.

«География занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю», — отметил президент важность географии как науки.

Отдельную благодарность Путин выразил организаторам акции — Русскому географическому обществу и волонтёрам, благодаря которым диктант проходит на высоком уровне и в атмосфере дружбы и созидания. Также президент пожелал участникам и организаторам успехов в проведении акции.

Десятая международная акция «Географический диктант» состоится 16–17 ноября 2024 года на более чем 11 тысячах площадок, зарегистрированных в России и более 110 странах мира. Центральное мероприятие пройдёт в московской штаб-квартире РГО. В этом году к акции присоединились религиозные организации разных конфессий, диктант будет проходить в том числе и на площадках, расположенных в некоторых храмах и мечетях.