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17 ноября, 16:03

Спасти рядового сову: Двое спецназовцев в зоне СВО вытащили лесного жителя из цепких лап смерти

SHOT: Спецназовцы спасли сову в зоне СВО, которая попалась в ловушку для БПЛА

Двое спецназовцев спасли сову, которая запуталась в ловушке для БПЛА. Кадры с места вызволения лесной жительницы предоставил телеграм-каналу SHOT Народный фронт.

Двое спецназовцев в зоне СВО спасли сову. Видео © Telegram / SHOT

Укрепившись на позиции, отряд особого назначения 16-й бригады ВС РФ установил сети для защиты от вражеских «птичек»-камикадзе. Однако во время очередного обхода территории военнослужащие заметили вовсе не беспилотного летуна. В плену у сетей бойцы нашли птицу.

Спецназовец с позывным Физрук немедленно приступил к проведению спасательной операции. У бедной совы запутались лапы, сыч никак не мог сбежать из злачного капкана сетей. С точностью и аккуратностью, присущим солдатам спецназа, боец разрезал оборонительное сооружение и выпустил хищника на волю. Сейчас с птичкой всё в порядке, она продолжает бороздить лесные просторы.

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Тем временем тойтерьер по кличке Нанайка подружилась с российскими танкистами и теперь несёт службу вместе с ними. Хвостатая очаровашка стоит на вахте, смотрит за боеукладкой в танках и контролирует соблюдение порядка двуногими.

Обложка ©

freepik / erik-karits-2093459

Оксана Попова
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