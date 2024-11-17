Спасти рядового сову: Двое спецназовцев в зоне СВО вытащили лесного жителя из цепких лап смерти

Двое спецназовцев спасли сову, которая запуталась в ловушке для БПЛА. Кадры с места вызволения лесной жительницы предоставил телеграм-каналу SHOT Народный фронт.

Двое спецназовцев в зоне СВО спасли сову. Видео © Telegram / SHOT

Укрепившись на позиции, отряд особого назначения 16-й бригады ВС РФ установил сети для защиты от вражеских «птичек»-камикадзе. Однако во время очередного обхода территории военнослужащие заметили вовсе не беспилотного летуна. В плену у сетей бойцы нашли птицу.

Спецназовец с позывным Физрук немедленно приступил к проведению спасательной операции. У бедной совы запутались лапы, сыч никак не мог сбежать из злачного капкана сетей. С точностью и аккуратностью, присущим солдатам спецназа, боец разрезал оборонительное сооружение и выпустил хищника на волю. Сейчас с птичкой всё в порядке, она продолжает бороздить лесные просторы.