Спасти рядового сову: Двое спецназовцев в зоне СВО вытащили лесного жителя из цепких лап смерти
SHOT: Спецназовцы спасли сову в зоне СВО, которая попалась в ловушку для БПЛА
Двое спецназовцев спасли сову, которая запуталась в ловушке для БПЛА. Кадры с места вызволения лесной жительницы предоставил телеграм-каналу SHOT Народный фронт.
Двое спецназовцев в зоне СВО спасли сову. Видео © Telegram / SHOT
Укрепившись на позиции, отряд особого назначения 16-й бригады ВС РФ установил сети для защиты от вражеских «птичек»-камикадзе. Однако во время очередного обхода территории военнослужащие заметили вовсе не беспилотного летуна. В плену у сетей бойцы нашли птицу.
Спецназовец с позывным Физрук немедленно приступил к проведению спасательной операции. У бедной совы запутались лапы, сыч никак не мог сбежать из злачного капкана сетей. С точностью и аккуратностью, присущим солдатам спецназа, боец разрезал оборонительное сооружение и выпустил хищника на волю. Сейчас с птичкой всё в порядке, она продолжает бороздить лесные просторы.
Тем временем тойтерьер по кличке Нанайка подружилась с российскими танкистами и теперь несёт службу вместе с ними. Хвостатая очаровашка стоит на вахте, смотрит за боеукладкой в танках и контролирует соблюдение порядка двуногими.
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