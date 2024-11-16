На Украине ликвидировали отряд белорусских наёмников «АСП Террор»

На Украине ликвидирован отряд белорусских наёмников «АСП Террор», воевавший на стороне ВСУ. Об этом боевики написали в социальных сетях.

Сами наёмники утверждают, что часть группы перешла в ряды спецназа военной разведки, а остальные бойцы «больше не выполняют боевых задач». К слову, символика формирования повторяет символ нацистской 32-й добровольческой пехотной дивизии СС «30 января», руну «Тиваз», также известную как «Тюр».