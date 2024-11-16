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16 ноября, 06:20

«Сербия! Сербия!»: Сборная Косово ушла с поля, ущемившись от кричалок румынских болельщиков

Футболисты сборной Косово ушли с поля из-за кричалок болельщиков Румынии

Матч между сборными Румынии и Косово в рамках предпоследнего тура Лиги наций УЕФА вынужденно прервали. Решение об остановке игры было принято в связи с неподобающим поведением румынских болельщиков. Об этом пишет газета Adevarul.

Во время дополнительного времени на встрече группы 2 Лиги С в Бухаресте фанаты хозяев неожиданно начали выкрикивать в их поддержку: «Сербия! Сербия!». В знак протеста спортсмены из Косово ушил с поля. Футболисты противоположной команды остались на поле, ожидая решения арбитра.

Как сообщает румынская газета, перед матчем полицией был конфискован баннер, содержащий надписи: «Бессарабия — это Румыния» и «Косово — это Сербия».

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Ранее Life.ru рассказывал, что в столице Нидерландов произошла серия атак на болельщиков израильского ФК «Маккаби», который сыграл с местным «Аяксом» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:5. Нападения случились сразу в нескольких районах Амстердама и, в частности, у гостиниц, где останавливались болельщики еврейского клуба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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