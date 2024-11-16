Квартира, «мерс» и вояж в ОАЭ: В Казахстане экс-глава фонда помощи Палестине своровала $400 тысяч

Бывшая глава благотворительного фонда Biz Birgemiz («Мы вместе») Перизат Кайрат попала под подозрение агентства по финансовому мониторингу Казахстана. Утверждается, что она могла приобрести элитную квартиру с денежных средств, которые ранее собирались для отправки на помощь жителям Палестины.

«По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 млн тенге (400 тысяч долларов)», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Как следует из материалов следствия, сборы средств были открыты в ноябре прошлого года. Кайрат приобрела апартаменты примерно за 98 тысяч долларов (около 9,5 миллиона рублей). Также сообщается, что обвиняемая помимо недвижимости приобрела автомобиль Mercedes за $60 тыс. и украшения модных брендов в ходе поездки в ОАЭ. Фигурантку отправили в СИЗО.