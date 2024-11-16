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16 ноября, 07:16

В Кембридже сожалеют о создании фонда помощи украинцам

Глава Тринити-колледжа Дэвис: Создание фонда поддержки украинцев было ошибкой

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис пожалела о создании фонда помощи для украинцев в размере 250 тысяч фунтов стерлинга. Об этом она заявила на встрече с пропалестинскими студентами, пишет британская газета The Times.

Дэвис выразила данное мнение после обвинений от учащихся, так как колледж поддержал украинцев, а палестинцев — нет. В ответ глава назвала создание фонда ошибкой.

«Наша реакция по Украине была ошибкой, поскольку она создала прецедент для реагирования на войну и гуманитарные кризисы», — отметила профессор.

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Иностранная помощь направляется украинцами в самые разные сферы жизни. На Украине благотворительную организацию «Вера. Надежда. Любовь» заподозрили в мошенничестве, деньги из фонда могут расходиться по карманам руководства. Дело в том, что в Сети появилось видео с замглавы фонда Евгением Фоминым, где он полуголенький «купается» в купюрах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Николай Рюмин
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