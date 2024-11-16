«Поплачь ещё!»: В Приморье буйные женщины взяли в заложницы девушку, не уступившую место
Во Владивостоке женщины силой удерживали девушку, не уступившую место в автобусе
Девушка, которую зажали в автобусе во Владивостоке. Обложка © Telegram / Город В | Владивосток
Во Владивостоке женщины не выпускали молодую пассажирку из-за того, что она не уступила место в автобусе. Агрессивное поведение женщин попало на видео очевидцев.
Конфликт в одном из автобусов Владивостока. Видео © Telegram / «Город В | Владивосток»
«Ты сейчас пойдёшь пешком, потому что ты бессовестная! Поплачь ещё!», — сказала одна из женщин.
Жительницы Владивостока таким образом решили проучить девушку. Её насильно удерживали в салоне и провоцировали. По словам пассажирки, она была в наушниках и не слышала просьбу уступить место.
А ранее Life.ru писал, что в Краснодаре водитель автобуса сильно обматерил школьника, который забыл справку, подтверждающую льготу на проезд. Он назвал его «тварью» и не хотел никуда ехать.