Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 08:14

«Поплачь ещё!»: В Приморье буйные женщины взяли в заложницы девушку, не уступившую место

Во Владивостоке женщины силой удерживали девушку, не уступившую место в автобусе

Девушка, которую зажали в автобусе во Владивостоке. Обложка © Telegram / Город В | Владивосток

Девушка, которую зажали в автобусе во Владивостоке. Обложка © Telegram / Город В | Владивосток

Во Владивостоке женщины не выпускали молодую пассажирку из-за того, что она не уступила место в автобусе. Агрессивное поведение женщин попало на видео очевидцев.

Конфликт в одном из автобусов Владивостока. Видео © Telegram / «Город В | Владивосток»

«Ты сейчас пойдёшь пешком, потому что ты бессовестная! Поплачь ещё!», — сказала одна из женщин.

Жительницы Владивостока таким образом решили проучить девушку. Её насильно удерживали в салоне и провоцировали. По словам пассажирки, она была в наушниках и не слышала просьбу уступить место.

«Я тебя вышвырну»: В автобусе в Уфе заметили новую «Наталью Морская пехота»
«Я тебя вышвырну»: В автобусе в Уфе заметили новую «Наталью Морская пехота»

А ранее Life.ru писал, что в Краснодаре водитель автобуса сильно обматерил школьника, который забыл справку, подтверждающую льготу на проезд. Он назвал его «тварью» и не хотел никуда ехать.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar