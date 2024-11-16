«Поплачь ещё!»: В Приморье буйные женщины взяли в заложницы девушку, не уступившую место

Во Владивостоке женщины не выпускали молодую пассажирку из-за того, что она не уступила место в автобусе. Агрессивное поведение женщин попало на видео очевидцев.

Конфликт в одном из автобусов Владивостока. Видео © Telegram / «Город В | Владивосток»

«Ты сейчас пойдёшь пешком, потому что ты бессовестная! Поплачь ещё!», — сказала одна из женщин.

Жительницы Владивостока таким образом решили проучить девушку. Её насильно удерживали в салоне и провоцировали. По словам пассажирки, она была в наушниках и не слышала просьбу уступить место.