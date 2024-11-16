Киеву стали поставлять больше дронов, которые «не поддаются» РЭБ, пишут СМИ

Компании, поставляющие дроны для ВСУ, наращивают производство БПЛА, которые, как утверждается, не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что войска киевского режима получат десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion уже в начале 2025 года. Также компании разрабатывают технологии, которые практически полностью исключают шанс перехвата техники системами РЭБ.