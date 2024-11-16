Спасти Украину возможно лишь при проведении референдума и внесении корректив в конституцию страны. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления. <...> Это всё должно быть конституционными основами нового государства», — сказал Константинов.

Также глава предложил определить новые принципы для существования Украины, в том числе защиту русского языка и свободу вероисповедания.

Среди нововведений, уверен Константинов, должно быть определение новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Он обрёк Киев на «кровавый провал» при невыполнении данных пунктов, и Незалежная станет самым «жутким» местом на Земле.