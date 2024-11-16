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16 ноября, 08:09

«Кровавый провал»: В Крыму назвали единственный способ спасти Украину

Константинов: Украину можно спасти через референдум и смену конституции

Спасти Украину возможно лишь при проведении референдума и внесении корректив в конституцию страны. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления. <...> Это всё должно быть конституционными основами нового государства», — сказал Константинов.

Также глава предложил определить новые принципы для существования Украины, в том числе защиту русского языка и свободу вероисповедания.

Среди нововведений, уверен Константинов, должно быть определение новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Он обрёк Киев на «кровавый провал» при невыполнении данных пунктов, и Незалежная станет самым «жутким» местом на Земле.

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Недавно члены будущей администрации республиканца Дональда Трампа, победившего на недавно прошедших президентских выборах, пришли к единогласному мнению относительно Украины. Они решили закрывать данный проект.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Николай Рюмин
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