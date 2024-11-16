Более 4500 заявок поступило за сутки на второй поток программы «Время героев»

На отбор во второй поток программы «Время героев» за первые сутки поступило более 4,5 тысячи заявок. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале программы.

«Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», — заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что в приоритете программы обеспечить каждого героя лучшим сервисом и знаниями с первых же минут регистрации. Дополнительное время для заявок на второй поток программы было открыто в 0:00 часов по Москве 15 ноября.

Уже 12 участников первого потока занимают ответственные должности. Так, например, Артём Жога стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов назначен главой Тамбовской области, Артур Орлов — руководителем «Движение первых», а Алексей Кондратьев получил должность сенатора РФ.