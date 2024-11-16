Кабмин одобрил проект о запрете навязывания услуг консьержа и кабельного ТВ

Законопроект о запрете включения в квитанции ЖКХ дополнительных услуг без согласия собственников квартир, а именно оплаты работы консьержа и кабельного телевидения, прошёл рассмотрение и был одобрен правительственной комиссей по законопроектной деятельности. Об этом сообщает источник, близкий к комиссии.

В случае одобрения данного предложения, изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей». Тогда продажа дополнительных товаров и услуг будет возможна только при наличии согласия потребителя.

«Запрещается навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путём предложения потребителю до заключения договора приобрести дополнительные товары (работы, услуги) или заключить иные договоры, приобретение или заключение которых обусловливается обязательностью при приобретении основных товаров (работ, услуг)», — сказано в законопроекте, передаёт ТАСС.

В пояснительной записке в законопроекту указывается, что зачастую жильцы не осознают, что, помимо услуг ЖКХ, платят за дополнительные услуги. В числе таких граждан — пенсионеры.