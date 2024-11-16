Премьер Мариинки Шкляров погиб трагически, сообщили в театре

Смерть премьера Мариинского театра Владимира Шклярова была трагической. Об этом сообщили в культурном учреждении.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звёздный премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров», — говорится в сообщении.

Подробности трагедии не уточняются.

В театре назвали смерть артиста балета огромной утратой для всего коллектива. Также в учреждении выразили соболезнования родным, близким, друзьям и всем многочисленным поклонникам творчества и таланта Шклярова.