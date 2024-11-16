Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:36

Премьер Мариинки Шкляров погиб трагически, сообщили в театре

Мариинский театр назвал трагической гибель своего премьера Шклярова

Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Смерть премьера Мариинского театра Владимира Шклярова была трагической. Об этом сообщили в культурном учреждении.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звёздный премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров», — говорится в сообщении.

Подробности трагедии не уточняются.

В театре назвали смерть артиста балета огромной утратой для всего коллектива. Также в учреждении выразили соболезнования родным, близким, друзьям и всем многочисленным поклонникам творчества и таланта Шклярова.

Напомним, сегодня утром стало известно о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Ему было 39 лет. Артист балет служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста России.

Умерла Светлана Светличная
Умерла Светлана Светличная
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar