Премьер Мариинки Шкляров погиб трагически, сообщили в театре
Мариинский театр назвал трагической гибель своего премьера Шклярова
Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Смерть премьера Мариинского театра Владимира Шклярова была трагической. Об этом сообщили в культурном учреждении.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звёздный премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров», — говорится в сообщении.
Подробности трагедии не уточняются.
В театре назвали смерть артиста балета огромной утратой для всего коллектива. Также в учреждении выразили соболезнования родным, близким, друзьям и всем многочисленным поклонникам творчества и таланта Шклярова.
Напомним, сегодня утром стало известно о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Ему было 39 лет. Артист балет служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста России.