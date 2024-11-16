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16 ноября, 10:17

«Полвека делают вид, что не понимают»: Захарова дала совет демократам в США

Захарова посоветовала демократам в США заняться расследованием коррупции Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв американских сенаторов от Демократической партии расследовать контакты предпринимателя Илона Маска с Москвой. По мнению дипломата, им стоило бы лучше заняться расследованием убийства экс-президента США Джона Кеннеди и коррупции, связанной с действующим американским лидером Джо Байденом и его семьёй.

Говоря о Кеннеди, Захарова подчеркнула, что «американский официоз полвека делает вид, будто не понимает, о чём идёт речь». Также представитель российского внешнеполитического ведомства призвала демократов параллельно приступить к расследованию коррупции семьи Байдена.

«Параллельно они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи — Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», — написала Захарова в телеграм-канале.

Кстати, ранее Илон Маск сообщил, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Основатель Tesla с юмором добавил, что является «правым аналогом Джорджа Сороса», то есть поддерживает республиканцев тогда как тот — демократов.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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