«Полвека делают вид, что не понимают»: Захарова дала совет демократам в США
Захарова посоветовала демократам в США заняться расследованием коррупции Байдена
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв американских сенаторов от Демократической партии расследовать контакты предпринимателя Илона Маска с Москвой. По мнению дипломата, им стоило бы лучше заняться расследованием убийства экс-президента США Джона Кеннеди и коррупции, связанной с действующим американским лидером Джо Байденом и его семьёй.
Говоря о Кеннеди, Захарова подчеркнула, что «американский официоз полвека делает вид, будто не понимает, о чём идёт речь». Также представитель российского внешнеполитического ведомства призвала демократов параллельно приступить к расследованию коррупции семьи Байдена.
«Параллельно они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи — Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», — написала Захарова в телеграм-канале.
Кстати, ранее Илон Маск сообщил, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Основатель Tesla с юмором добавил, что является «правым аналогом Джорджа Сороса», то есть поддерживает республиканцев тогда как тот — демократов.
VK / МИД России