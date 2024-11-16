Офицер ВСУ Андрей Кривущенко заявил, что военные на передовой сталкиваются с проблемами и терпят поражения, в частности, из-за незнания украинского языка. Он отметил, что языковой барьер может влиять на командование и взаимодействие в боевых условиях, что, в свою очередь, сказывается на эффективности выполнения задач.

«Приходит противник на позицию, заходят — кто там? Та, ребята, мы свои, с соседней бригады заблудились. Заходит противник — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — сказал Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live».

В ходе обсуждения офицер ВСУ подчеркнул, что на передовой нет состояния стресса, тем самым опровергнув предположение ведущего о том, что украинским военным может быть легче общаться на родном русском языке в напряжённых условиях. По словам Кривущенко, проблема в том, что «очень много бойцов сил обороны ВСУ говорят на русском».