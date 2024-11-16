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16 ноября, 11:02

Раскрыты подробности смерти артиста балета Мариинского театра Шклярова

РИАН: Премьер Мариинского театра Шкляров скончался естественной смертью

Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров ушёл из жизни естественным путём, его смерть не была насильственной. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Он умер естественной смертью, это не криминал», – приводит РИА «Новости» слова представителя службы.

Других подробностей не приводится. Также в настоящее время неизвестны дата и место похорон.

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Напомним, о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова стало известно в субботу, 16 ноября. В культурном учреждении отметили, что смерть артиста была якобы трагической. Шклярову было 39 лет. Артист балета служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Дарья Нарыкова
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