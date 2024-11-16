«Жизнь не для себя»: Страх смерти близких оказался звоночком проблем с психикой
Психолог Абравитова: Страх смерти близких может указывать на проблемы с психикой
Навязчивые мысли о болезни или смерти близких, особенно при отсутствии веских оснований могут указывать на психические проблемы человека, полагает психолог Марианна Абравитова. По её словам, с аналогичной ситуацией сталкиваются и одинокие люди, которые переживают за своих питомцем.
Эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что люди, испытывающие страх о смерти близких, чаще всего и живут ради родных или друзей, пытаясь подстроиться под них и не замечая события в собственной жизни.
«Такой человек транслирует всю свою энергию и жизнь не на себя, а на тех, кто рядом, и факт своего существования оправдывает тем, что живёт не для себя, а для близких, он им обязан — есть ответственность перед ними», — отметила психолог.
Она полагает, что страхи о смерти близких свидетельствуют также о внутренней пустоте человека. Абравитова рекомендовала обращать больше внимания на собственные проблемы. Конечно, при этом необязательно забывать о родных.
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