«Жизнь не для себя»: Страх смерти близких оказался звоночком проблем с психикой

Навязчивые мысли о болезни или смерти близких, особенно при отсутствии веских оснований могут указывать на психические проблемы человека, полагает психолог Марианна Абравитова. По её словам, с аналогичной ситуацией сталкиваются и одинокие люди, которые переживают за своих питомцем.

Эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что люди, испытывающие страх о смерти близких, чаще всего и живут ради родных или друзей, пытаясь подстроиться под них и не замечая события в собственной жизни.

«Такой человек транслирует всю свою энергию и жизнь не на себя, а на тех, кто рядом, и факт своего существования оправдывает тем, что живёт не для себя, а для близких, он им обязан — есть ответственность перед ними», — отметила психолог.