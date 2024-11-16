С каждым может случиться: Как синдром самозванца загоняет человека в тупик

Синдром самозванца у взрослого человека может возникнуть из-за постоянного сравнения собственных достижений с успехами чужих людей, причём как реальными, так и мнимыми. Негативно на нас влияют также провалы на работе и увольнения, хотя подобное может случиться с каждым, уверен психолог Денис Хакимов.

«Красивые картинки в социальных сетях от наших знакомых, в которых правды бывает не так уж и много, без критического отношения начинают загонять нас в тупик», — подчеркнул собеседник РИАМО.

По его словам, при синдроме самозванца возникают сомнения в собственной квалификации, складывается впечатление, что вы занимаете не своё место, ваши успехи — чистая случайность, а другие намного лучше квалифицированы. Однако проблема не в реальной некомплектности человека, а в его страхах и неуверенности, отметил эксперт.

«Как это часто бывает, след тянется из детства. Чрезмерные требования родителей к ребенку могут сформировать жизненный сценарий, где нет места здоровому постепенному развитию», — объяснил психолог.