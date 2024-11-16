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16 ноября, 11:43

Премьер Мариинки Шкляров погиб, пытавшись выбраться из квартиры за наркотиками

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladimir_shklyarov

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladimir_shklyarov

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, упав с балкона пятого этажа. Предварительно, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками

Сегодня ночью он попытался выйти из закрытой квартиры через балкон на пятом этаже. Но не удержался. Шкляров жил в элитном ЖК на набережной Лейтенанта Шмидта. СКР по Петербургу проводит проверку по факту гибели.

Напомним, сегодня утром стало известно о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Ему было 39 лет. Артист балет служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста России.

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