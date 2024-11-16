Премьер Мариинки Шкляров погиб, пытавшись выбраться из квартиры за наркотиками

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, упав с балкона пятого этажа. Предварительно, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками

Сегодня ночью он попытался выйти из закрытой квартиры через балкон на пятом этаже. Но не удержался. Шкляров жил в элитном ЖК на набережной Лейтенанта Шмидта. СКР по Петербургу проводит проверку по факту гибели.