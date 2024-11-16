Премьер Мариинки Шкляров погиб, пытавшись выбраться из квартиры за наркотиками
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladimir_shklyarov
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, упав с балкона пятого этажа. Предварительно, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками
Сегодня ночью он попытался выйти из закрытой квартиры через балкон на пятом этаже. Но не удержался. Шкляров жил в элитном ЖК на набережной Лейтенанта Шмидта. СКР по Петербургу проводит проверку по факту гибели.
Напомним, сегодня утром стало известно о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Ему было 39 лет. Артист балет служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста России.