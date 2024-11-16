Четыре в одном: Разработчики Half-Life 2 порадовали фанатов подарком в честь юбилея игры

По случаю 20-летия с выхода культового шутера Half-Life 2 разработчик Valve выпустил для поклонников специальное юбилейное обновление. Релиз Half-Life 2 состоялся в 2004 году и быстро собрал множество наград, включая титул «Игра года 2004 года». О релизе апдейта рассказали в профиле сервиса SteamDB в X.

Сообщается, в юбилейном обновлении разработчики решили объединить оригинальную игру с двумя сюжетными эпизодами и картой Lost Coast в единый клиент. Это сделано специально для упрощения загрузки. Также из нововведений — переработанное меню и официальная поддержка Steam Community.

Кроме того, вплоть до 18 ноября легендарная игра будет доступна к приобретению через платформу Steam абсолютно бесплатно. Все DLC перенесены в раздел Tools. Для самых ярых поклонников Valve подготовили документальный фильм длительностью два часа, посвященный созданию шутера.