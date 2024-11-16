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16 ноября, 12:54

Российские биатлонисты определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

Халили и Серохвостов определили победителя, сыграв в «Камень, ножницы, бумага»

Во время масс-старта на ЯНГПУР Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске произошёл оригинальный розыгрыш мест. Россияне Карим Халили и Даниил Серохвостов определили победителя гонки с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».

Спортсмены, представляющие «Биатлонный клуб Профински», на финишной прямой взяли флаг своего клуба и, разыграли победу в «Камень, ножницы, бумага». Победителем стал Халили. Позже он рассказал, что спортсмены изначально договорились о таком развитии событий в случае одновременного финиша.

«Мы сразу решили, что если так сделаем, то делим весь выигрыш пополам, так что никаких обид нет», — сказал Халили в беседе с «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что биатлонисты из России не смогут участвовать в предстоящем международном сезоне, даже в нейтральном статусе. Это решение было объявлено Международным союзом биатлонистов (IBU) и стало следствием продолжающихся санкций и ограничений в отношении нашей страны.

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Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин, Михаил Синицын

Наталья Демьянова
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