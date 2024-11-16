Российские биатлонисты определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

Во время масс-старта на ЯНГПУР Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске произошёл оригинальный розыгрыш мест. Россияне Карим Халили и Даниил Серохвостов определили победителя гонки с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».

Спортсмены, представляющие «Биатлонный клуб Профински», на финишной прямой взяли флаг своего клуба и, разыграли победу в «Камень, ножницы, бумага». Победителем стал Халили. Позже он рассказал, что спортсмены изначально договорились о таком развитии событий в случае одновременного финиша.

«Мы сразу решили, что если так сделаем, то делим весь выигрыш пополам, так что никаких обид нет», — сказал Халили в беседе с «Матч ТВ».