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16 ноября, 13:00

Тренеру сборной Мексики Агирре разбили голову пивной банкой, брошенной с трибун

Тренер футбольной сборной Мексики Хавьер Агирре получил травму головы из-за пивной банки, брошенной с трибун, после поражения его команды от Гондураса (0:2). Инцидент произошёл во время матча 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Сам 65-летний Агирре не придал особого значения произошедшему и своей травме.

Момент прилёта жестяной банки в тренера сборной Мексики. Видео © X / gerardoTBTP

«Ничего, ничего, это футбол. Гондурас заслужил победу, он был лучше нас в некоторых аспектах. Нет смысла даже упоминать об этом инциденте, потому что это футбол, а я не из тех, кто жалуется», — приводит издание ESPN слова тренера сборной Мексики.

Позже мексиканская футбольная федерация осудила инцидент с травмой Агирре и потребовала от КОНКАКАФ принять незамедлительные меры в соответствии с регламентом.

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Обложка ©

X / gerardoTBTP

Наталья Демьянова
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