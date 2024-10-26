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Регион
26 октября, 18:27

Михаила Литвина отпустили домой после 15 суток за драку с болельщиком

Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин

Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин

Блогер Михаил Литвин поделился с поклонниками новостью о том, что он возвращается домой после того, как был задержан на 15 суток за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальных сетях.

Блогер Михаил Литвин возвращается домой после того, как был задержан на 15 суток за драку. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhail_litvin

Блогер Михаил Литвин возвращается домой после того, как был задержан на 15 суток за драку. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhail_litvin

«Наконец-то посплю дома», — написал он в публикации.

Напомним, во время матча футбольной Медиалиги между командами СКА произошёл конфликт между Плыниным и Литвиным, владельцем которого является рэпер Баста, и Lit Energy, принадлежащей блогеру. На суде Литвин раскаялся и признал вину за то, что ударил болельщика, однако он всё равно был арестован на 15 суток.

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Мария Любицкая
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