Михаила Литвина отпустили домой после 15 суток за драку с болельщиком
Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин
Блогер Михаил Литвин поделился с поклонниками новостью о том, что он возвращается домой после того, как был задержан на 15 суток за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальных сетях.
Блогер Михаил Литвин возвращается домой после того, как был задержан на 15 суток за драку. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhail_litvin
«Наконец-то посплю дома», — написал он в публикации.
Напомним, во время матча футбольной Медиалиги между командами СКА произошёл конфликт между Плыниным и Литвиным, владельцем которого является рэпер Баста, и Lit Energy, принадлежащей блогеру. На суде Литвин раскаялся и признал вину за то, что ударил болельщика, однако он всё равно был арестован на 15 суток.