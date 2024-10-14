Маугли из околофутбольной группировки «Ярославка» арестован после «щелчка» от Литвина
Фаната СКА Плынина по прозвищу Маугли арестовали в Москве на 13 суток
Сергей Плынин принимает удар ладонью от Михаила Литвина. Скриншот © Telegram / KrysMF23
Лидер футбольных хулиганов из группировки СКА «Ярославка» Сергея Плынина по прозвищу Маугли арестовали на 13 суток после того, как его во время матча Медиалиги ударил блогер Михаил Литвин. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.
«Единственное [в чём я виноват], — я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», — оправдывался болельщик.
К слову, Маугли уже задерживали по статье о хулиганстве. В январе 2016 года он зачинил массовую драку в центре российской столицы. Тогда вместе с ним задержали и других лидеров околофутбольной группировки — Евгения «Чибиса» Чибисова, Константина Игнатьева, Михаила «Дрозда» Дроздецкого и Артёма Курьеша.
Напомним, что конфликт между Плыниным и Литвиным случился во время матча футбольной Медиалиги между командами СКА, владельцем которого является рэпер Баста, и Lit Energy, которой владеет блогер. На суде Литвин раскаялся и признал вину за то, что ударил болельщика, однако он всё равно был арестован на 15 суток.