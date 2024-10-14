Маугли из околофутбольной группировки «Ярославка» арестован после «щелчка» от Литвина

Лидер футбольных хулиганов из группировки СКА «Ярославка» Сергея Плынина по прозвищу Маугли арестовали на 13 суток после того, как его во время матча Медиалиги ударил блогер Михаил Литвин. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

«Единственное [в чём я виноват], — я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», — оправдывался болельщик.