Москвич из мести надругался на экс-любовницей, рассказавшей всё его жене
Женатый мужчина из Москвы рассорился с бывшей любовницей, которая после расставания раскрыла тайну об изменах его супруге, и решил её «наказать». Он изнасиловал «обидчицу» и записал процесс на видео, после чего отослал его новому парню. Однако идея обернулась против мстящего.
Как пишет Mash, ситуация произошла с 20-летней работницей аптеки и 37-летним женатым менеджером фирмы по предоставлению торговых площадей. Мужчина обещал расстаться с супругой и узаконить новые отношения, Однако так этого и не сделал. Тогда обманутая любовница решила расстаться, предварительно рассказав обо всём его жене. Тогда же 37-летний житель Москвы и затеял расправу над девушкой.
В День сотрудников МВД (10 ноября) мужчина приехал по адресу, где проживает экс-любовница. Он остриг её, а после надругался орально, записав на видео. Затем отправил её новому парню, предполагая, что тот бросит её после случившегося. Вот только новый избранник отнёс видеоматериалы в полицию.
Совсем скоро правоохранители наведались к нему, где и скрутили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».
Ранее Life.ru рассказал об ещё одном насильнике, которого вычислили благодаря разговору девочки с куклами. Малышка была у бабушки и вдруг начала диалог с игрушками про какой-то чупа-чупс. По разговору ребёнка было понятно, что речь шла об их отношениях с отчимом.
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