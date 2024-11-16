Москвич из мести надругался на экс-любовницей, рассказавшей всё его жене

Женатый мужчина из Москвы рассорился с бывшей любовницей, которая после расставания раскрыла тайну об изменах его супруге, и решил её «наказать». Он изнасиловал «обидчицу» и записал процесс на видео, после чего отослал его новому парню. Однако идея обернулась против мстящего.

Как пишет Mash, ситуация произошла с 20-летней работницей аптеки и 37-летним женатым менеджером фирмы по предоставлению торговых площадей. Мужчина обещал расстаться с супругой и узаконить новые отношения, Однако так этого и не сделал. Тогда обманутая любовница решила расстаться, предварительно рассказав обо всём его жене. Тогда же 37-летний житель Москвы и затеял расправу над девушкой.

В День сотрудников МВД (10 ноября) мужчина приехал по адресу, где проживает экс-любовница. Он остриг её, а после надругался орально, записав на видео. Затем отправил её новому парню, предполагая, что тот бросит её после случившегося. Вот только новый избранник отнёс видеоматериалы в полицию.

Совсем скоро правоохранители наведались к нему, где и скрутили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».