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Регион
16 ноября, 14:52

В Херсонской области провели первый Таврический инвестиционно-экономический форум

В Херсонской области провели первый Таврический инвестиционно-экономический форум под названием «Бизнес-патриот: инструменты и меры поддержки бизнеса в новых условиях». В рамках мероприятия состоялись панельные сессии с участием профильных министров, на которых рассматривались меры поддержки бизнеса и возможности инвестирования в регион.

«Форум собрал бизнес-патриотов со всей России, предоставив уникальную платформу для обсуждения перспектив развития нашего региона, обладающего значительным потенциалом в таких сферах, как агропромышленный комплекс и логистика», — отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Кадр с Таврического инвестиционно-экономического форума. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

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По словам губернатора, участники этого знакового события обсудили совместное сотрудничество, а также ключевые аспекты экономического развития, торгового и промышленного потенциала. Сальдо выразил уверенность в том, что форум станет ещё одним шагом в раскрытии потенциала Херсонской области. О важности мероприятия заявил и сопредседатель Совета по инвестициям и промышленному развитию при постоянном представительстве Херсонской области Руслан Сыртланов. Он подчеркнул значение взаимодействия между региональными и федеральными структурами для успешного развития экономики региона и создания благоприятных условий для предпринимательства. Сыртланов выразил надежду, что совместные усилия приведут к положительным изменениям и экономическому росту в Херсонской области.

Организаторами форума выступили Постоянное представительство Херсонской области при Правительстве РФ и Совет по инвестициям и промышленному развитию при постпредстве.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл XIII форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество». В этом году мероприятие объединило сотни участников из ведущих российских и международных компаний, представителей экспертного сообщества, власти, некоммерческих организаций и СМИ.

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Участники симпозиума «Создавая будущее» обсудили, какими должны стать города в ближайшие десятилетия
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Telegram / Владимир Сальдо

Наталья Демьянова
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