В Херсонской области провели первый Таврический инвестиционно-экономический форум под названием «Бизнес-патриот: инструменты и меры поддержки бизнеса в новых условиях». В рамках мероприятия состоялись панельные сессии с участием профильных министров, на которых рассматривались меры поддержки бизнеса и возможности инвестирования в регион.

«Форум собрал бизнес-патриотов со всей России, предоставив уникальную платформу для обсуждения перспектив развития нашего региона, обладающего значительным потенциалом в таких сферах, как агропромышленный комплекс и логистика», — отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо.















По словам губернатора, участники этого знакового события обсудили совместное сотрудничество, а также ключевые аспекты экономического развития, торгового и промышленного потенциала. Сальдо выразил уверенность в том, что форум станет ещё одним шагом в раскрытии потенциала Херсонской области. О важности мероприятия заявил и сопредседатель Совета по инвестициям и промышленному развитию при постоянном представительстве Херсонской области Руслан Сыртланов. Он подчеркнул значение взаимодействия между региональными и федеральными структурами для успешного развития экономики региона и создания благоприятных условий для предпринимательства. Сыртланов выразил надежду, что совместные усилия приведут к положительным изменениям и экономическому росту в Херсонской области.

Организаторами форума выступили Постоянное представительство Херсонской области при Правительстве РФ и Совет по инвестициям и промышленному развитию при постпредстве.