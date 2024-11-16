В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в грядущем саммите ОДКБ

Армения в настоящее время дистанцируется от участия во всех форматах деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«Судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней», — сказал дипломат в разговоре с журналистами.

Отвечая на вопрос, будут ли представители Еревана участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане, Панкин отметил, что об этом лучше спрашивать у армянской стороны.

Напомним, 28 ноября в Астане состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, министров обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран — членов ОДКБ. На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы безопасности, сотрудничества в области обороны, а также другие ключевые аспекты коллективной безопасности в регионе.