В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в грядущем саммите ОДКБ
Замглавы МИД РФ Панкин: Армения дистанцируется от участия в мероприятиях ОДКБ
Армения в настоящее время дистанцируется от участия во всех форматах деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
«Судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней», — сказал дипломат в разговоре с журналистами.
Отвечая на вопрос, будут ли представители Еревана участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане, Панкин отметил, что об этом лучше спрашивать у армянской стороны.
Напомним, 28 ноября в Астане состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, министров обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран — членов ОДКБ. На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы безопасности, сотрудничества в области обороны, а также другие ключевые аспекты коллективной безопасности в регионе.
Ранее Никол Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ. Кроме того, он считает, что организация якобы является источником угроз безопасности Еревана. Вместе с тем армянский премьер заявил, что Ереван не хочет утратить экономические связи с Россией и ЕАЭС, а также не планирует снижать объёмы товарооборота.
Life.ru