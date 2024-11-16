Зеленский сообщил об испытаниях ракет украинского производства

Владимир Зеленский сообщил, что Украина проводит испытания четырёх типов ракет, разработанных собственным производством. Другие подробности он раскрывать не стал.

«Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания», — сказал Зеленский в интервью «Украинскому радио».