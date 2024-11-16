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Регион
16 ноября, 14:33

Зеленский сообщил об испытаниях ракет украинского производства

Зеленский: На Украине идут испытания четырёх видов ракет собственного производства

Владимир Зеленский сообщил, что Украина проводит испытания четырёх типов ракет, разработанных собственным производством. Другие подробности он раскрывать не стал.

«Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания», — сказал Зеленский в интервью «Украинскому радио».

Напомним, что в конце августа Зеленский сообщил, что Украина впервые испытала собственную баллистическую ракету. По его утверждению, результаты положительные. К слову, характеристики баллистической ракеты бывший комик раскрывать не стал.

Немецкий оборонный гигант завершает строительство второго завода на Украине
Немецкий оборонный гигант завершает строительство второго завода на Украине
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Наталья Демьянова
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