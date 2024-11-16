Депутат Рады подал иск против «Украины Зеленского» в ЕСПЧ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, подал иск против «Украины Зеленского» в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

«Подал иск против Украины Зеленского в ЕСПЧ. За 365 дней в СИЗО со мной провели всего одно следственное действие – допрос, на котором я сам настоял», — написал нардеп.

По его словам, остальные следственные действия сводились к двум ночам избиений, в результате которых ему сломали два ребра. Как отметил Дубинский, дело о пытках удалось возбудить лишь спустя год, однако последующее «полное бездействие» со стороны правоохранительных органов его не устроило. В связи с этим нардеп обратился в ЕСПЧ, поскольку исчерпал «все возможные юридические способы для защиты своих прав на Украине, где все суды подчинены власти узурпаторов».