«Оголтелая ксенофобка»: Захарова ответила Бербок на призывы отправить Киеву оружие
Захарова назвала Бербок ксенофобкой после призыва дать Киеву дальнобойное оружие
Мария Захарова,Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov, © Wikipedia / Ministerie van Buitenlandse Zaken
Глава МИД Германии Анналена Бербок является «оголтелой ксенофобкой». Такую характеристику министру дала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после слов немецкого дипломата о необходимости поставок дальнобойного оружия Украине.
«В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке. Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса почётных граждан», — написала представитель МИД РФ в телеграм-канале.
Дипломат отметила, что в своё время по всей Германии насчитывалось более четырёх тысяч городов и посёлков, которые присвоили Гитлеру титул почётного гражданина. Захарова задалась вопросом, не настала ли пора отменить почётные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры. Также представитель российского дипведомства указала на существование около 40 казарм Бундесвера, которые были названы в честь нацистских генералов. Захарова удивилась тому, что могилы нацистов до сих пор содержатся за счёт бюджета Германии.
Кроме того, дипломат задавалась вопросом о компенсациях блокадникам Ленинграда. По её словам, Германия выплачивает деньги только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей. Захарова осталась недовольна тем, что Берлин настаивает на разрешении репарационных вопросов, в то время как выплаты «эсэсовцам» продолжаются.
Напомним, ранее Анналена Бербок заявила, что Германии пришла пора поставить Украине дальнобойное оружие. Глава МИД ФРГ избежала прямого упоминания немецких крылатых ракет Taurus, однако уточнила, что подобные снаряды отправляют уже две страны.