Раскрыты миллионные гонорары российских актёров за день съёмок

Актёр Милош Бикович за день съёмок получает 420 тысяч рублей, а актриса Кристина Асмус — один миллион рублей. Об этом стало известно из передачи «Место встречи» на телеканале НТВ.

Уточняется, что актёр Александр Петров просит за смену 700 тысяч рублей, а гонорар Дмитрия Нагиева достигает пяти миллионов рублей за один съёмочный день.

По данным авторов передачи, с 2022 года российское кино заработало в прокате 28 млрд рублей, а его зрительская аудитория увеличилась с 40 млн до 91 млн человек.