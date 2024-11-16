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16 ноября, 16:25

Раскрыты миллионные гонорары российских актёров за день съёмок

НТВ: Актриса Кристина Асмус зарабатывает миллион рублей за один день съёмок

Милош Бикович, Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bikovic, asmuskristina

Милош Бикович, Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bikovic, asmuskristina

Актёр Милош Бикович за день съёмок получает 420 тысяч рублей, а актриса Кристина Асмус — один миллион рублей. Об этом стало известно из передачи «Место встречи» на телеканале НТВ.

Уточняется, что актёр Александр Петров просит за смену 700 тысяч рублей, а гонорар Дмитрия Нагиева достигает пяти миллионов рублей за один съёмочный день.

По данным авторов передачи, с 2022 года российское кино заработало в прокате 28 млрд рублей, а его зрительская аудитория увеличилась с 40 млн до 91 млн человек.

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Дарья Нарыкова
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