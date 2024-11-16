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16 ноября, 16:33

Блогер Гаджиев опроверг причастность к ДТП в Одинцове

Гаджи Гаджиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gadji_gadjiew

Гаджи Гаджиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gadji_gadjiew

Автоблогер Гаджи Гаджиев опроверг информацию о том, что он находился за рулём BMW в момент аварии в подмосковном Одинцове. Он утверждает, что это не его автомобиль.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно. С пострадавшими ничего серьёзного, единственное — у девушки перелом ноги, претензий вроде никаких. Очень многие [знакомые передали]», — пояснил Гаджиев в разговоре с «Газетой.ru».

Блогер отметил, что известные личности часто оказываются в центре событий, поэтому спрос с них всегда выше. Гажиев уточнил, что снимал сторис в соцсети на указанной машине, из-за чего многие могли подумать, что он был за рулём. Собеседник издания отметил, что иномарка ему не принадлежит.

В ГУ МВД РФ по региону добавили, что организована проверка после появления информации о ДТП.

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А ранее Life.ru писал, что в подмосковной Балашихе неизвестный устроил массовое ДТП. После этого он сразу сбежал, бросив машину на месте аварии.

Дарья Нарыкова
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