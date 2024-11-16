Блогер Гаджиев опроверг причастность к ДТП в Одинцове

Автоблогер Гаджи Гаджиев опроверг информацию о том, что он находился за рулём BMW в момент аварии в подмосковном Одинцове. Он утверждает, что это не его автомобиль.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно. С пострадавшими ничего серьёзного, единственное — у девушки перелом ноги, претензий вроде никаких. Очень многие [знакомые передали]», — пояснил Гаджиев в разговоре с «Газетой.ru».

Блогер отметил, что известные личности часто оказываются в центре событий, поэтому спрос с них всегда выше. Гажиев уточнил, что снимал сторис в соцсети на указанной машине, из-за чего многие могли подумать, что он был за рулём. Собеседник издания отметил, что иномарка ему не принадлежит.

В ГУ МВД РФ по региону добавили, что организована проверка после появления информации о ДТП.