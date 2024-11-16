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16 ноября, 16:23

МИД РФ: Председательство Дании «чудовищно усугубило» ситуацию на форуме ОБСЕ

Обстановка на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) при председательстве Дании «чудовищно усугубилась», сообщает пресс-служба МИД России. В частности, резко снизился переговорный потенциал площадки. Также свёлся к минимуму практический вклад военно-политического направления в общую работу ОБСЕ, что подрывает эффективность и значимость форума, подчеркнули в ведомстве.

«Радикально настроенные делегации из НАТО и Евросоюза (ЕС) всеми способами старались поставить ФСОБ на антироссийские рельсы», — говорится в сообщении МИД.

Российские дипломаты отметили, что Москва будет прилагать все усилия для возвращения ФСОБ к его первоначальному мандату и правилам процедуры. Кроме того, они заявили о своём намерении продолжать с трибуны форума доносить правду и вносить свой вклад в обсуждение вопросов безопасности.

Ранее сообщалось, что с начала года ОБСЕ пять раз отказывала РФ в выступлении докладчиков на ФСОБ. В сложившихся условиях российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний форума в летнем триместре.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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