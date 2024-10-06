Дипломат Жданова: ОБСЕ пять раз высокомерно отказывала России в выступлении

С начала года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пять раз отказывала РФ в выступлении докладчиков на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По её словам, в 2024 году ситуация на ФСОБ была «крайне нестабильной», и из-за конфронтационного курса председательствующих стран наша делегация была вынуждена предпринимать жёсткие ответные меры. Так, «высокомерные» отказы звучали от Кипра и Хорватии, из-за чего российские докладчики не смогли изложить позицию Москвы на Форуме.

«Дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются», — отметила собеседница РИА «Новости».