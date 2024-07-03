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3 июля, 09:58

СФ принял документ о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ

На пленарном заседании Совет Федерации единогласно принял заявление от Федерального собрания РФ о временной остановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и выплат взносов в её бюджет.

Как следует из документа, в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в организации оказались полностью исчерпаны.

"В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ", — говорится в тексте.

На сессии ПА ОБСЕ разразился скандал из-за демарша против белорусских парламентариев
На сессии ПА ОБСЕ разразился скандал из-за демарша против белорусских парламентариев

Ранее Life.ru писал, что Румыния отказала в выдаче виз членам делегации из России на сессию ПА ОБСЕ. Как рассказали в дипведомстве, это связано с "агрессией в адрес Украины". Российская сторона заявила, что запомнит этот жест. В Госдуме предрекли крах этой площадке, так как она превратилась в сборище русофобов, которых в будущем "смоет на помойку истории".

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council.gov.ru

Александра Мышляева
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