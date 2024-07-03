СФ принял документ о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ

На пленарном заседании Совет Федерации единогласно принял заявление от Федерального собрания РФ о временной остановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и выплат взносов в её бюджет.

Как следует из документа, в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в организации оказались полностью исчерпаны.