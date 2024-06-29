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29 июня, 10:00

На сессии ПА ОБСЕ разразился скандал из-за демарша против белорусских парламентариев

Румыния не допустила белорусских парламентариев к 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ

Делегацию Национального собрания Белоруссии не пустили на 31-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии", — указано в сообщении.

В Минске пояснили, что решение властей Румынии было принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ. Там сочли недопуск белорусских парламентариев примером откровенной предвзятости и дискриминации. В связи с недопуском республика не станет признавать решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Белоруссии. Между тем в парламенте отметили, что государство поддерживает все усилия, которые направлены на сохранение диалога между странами – участниками ОБСЕ.

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Напомним, ранее Румыния отказала в выдаче виз членам делегации из России на сегодняшнюю сессию ПА ОБСЕ. В дипведомстве страны отметили, что это связано с "агрессией в адрес Украины". При этом российская сторона отметила, что запомнит этот жест. В Госдуме предрекли крах этой площадке, так как она превратилась в сборище русофобов, которых в будущем "смоет на помойку истории".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SHV_photo

Дарья Нарыкова
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