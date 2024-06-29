На сессии ПА ОБСЕ разразился скандал из-за демарша против белорусских парламентариев

Делегацию Национального собрания Белоруссии не пустили на 31-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии", — указано в сообщении.

В Минске пояснили, что решение властей Румынии было принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ. Там сочли недопуск белорусских парламентариев примером откровенной предвзятости и дискриминации. В связи с недопуском республика не станет признавать решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Белоруссии. Между тем в парламенте отметили, что государство поддерживает все усилия, которые направлены на сохранение диалога между странами – участниками ОБСЕ.