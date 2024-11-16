Устроившего массовую резню на территории колледжа в Китае задержали, он в коме
Устроившего массовую резню на территории политехнического колледжа в Китае задержали, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. Как оказалось, атаку устроил 21-летний студент. Предварительно, он напал на своих же сокурсников.
По данным агентства, злоумышленник был госпитализирован в состоянии комы, против него заведено уголовное дело. Его мотивы по-прежнему остаются неизвестными.
Как ранее сообщал Life.ru, трагедия произошла сегодня днём в городском уезде Исин, провинция Цзянсу. Жертвами нападения стали восемь человек, ещё 17 пострадали.
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