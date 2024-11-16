Устроившего массовую резню на территории колледжа в Китае задержали, он в коме

Устроившего массовую резню на территории политехнического колледжа в Китае задержали, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. Как оказалось, атаку устроил 21-летний студент. Предварительно, он напал на своих же сокурсников.



По данным агентства, злоумышленник был госпитализирован в состоянии комы, против него заведено уголовное дело. Его мотивы по-прежнему остаются неизвестными.