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16 ноября, 17:23

Устроившего массовую резню на территории колледжа в Китае задержали, он в коме

Устроившего массовую резню на территории политехнического колледжа в Китае задержали, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. Как оказалось, атаку устроил 21-летний студент. Предварительно, он напал на своих же сокурсников.

По данным агентства, злоумышленник был госпитализирован в состоянии комы, против него заведено уголовное дело. Его мотивы по-прежнему остаются неизвестными.

Как ранее сообщал Life.ru, трагедия произошла сегодня днём в городском уезде Исин, провинция Цзянсу. Жертвами нападения стали восемь человек, ещё 17 пострадали.

В Китае неизвестный протаранил толпу на машине, минимум 20 человек пострадали
В Китае неизвестный протаранил толпу на машине, минимум 20 человек пострадали
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Наталья Демьянова
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