«Начнётся коллапс»: Экс-глава МИД Украины предупредил о крахе Украины
Кулеба: Украину ждёт коллапс, если Зеленский подпишет мир на невыгодных условиях
Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МИД Украины
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в колонке для британского издания The Economist высказал опасения о том, что если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир на невыгодных условиях, это может привести к массовым беспорядкам на территории Незалежной. По его мнению, такое решение чревато общественном недовольством, учитывая текущие военно-политические реалии и высокие ожидания украинцев от международной поддержки.
«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны», — пишет Кулеба в своей статье.
По мнению украинского экс-министра, такая ситуация даст президенту России Владимиру Путину «желанную победу», представив Незалежную как несостоявшееся государство. Дипломат считает, что в случае нажатия на Киев с целью подписания мира на невыгодных условиях, основная ответственность за последствия будет лежать на Трампе.
Ранее стало известно, что посланником Трампа по Украине может стать уроженец Москвы. По данным СМИ, Борис Эпштейн сам попросил об этом назначении. В 2016 году он работал старшим советником на предвыборной кампании Трампа, затем трудился в Белом доме и входил в команду юристов республиканца.