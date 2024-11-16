Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в колонке для британского издания The Economist высказал опасения о том, что если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир на невыгодных условиях, это может привести к массовым беспорядкам на территории Незалежной. По его мнению, такое решение чревато общественном недовольством, учитывая текущие военно-политические реалии и высокие ожидания украинцев от международной поддержки.

«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны», — пишет Кулеба в своей статье.

По мнению украинского экс-министра, такая ситуация даст президенту России Владимиру Путину «желанную победу», представив Незалежную как несостоявшееся государство. Дипломат считает, что в случае нажатия на Киев с целью подписания мира на невыгодных условиях, основная ответственность за последствия будет лежать на Трампе.