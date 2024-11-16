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16 ноября, 19:33

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«Страна.ua»: Раненых бойцов ВСУ массово переводят за штат и оставляют без выплат

Раненые бойцы ВСУ сталкиваются с массовыми отказами в выплатах и переводом за штат, что лишает их возможности получать полноценное финансовое обеспечение. Об этом сообщил изданию «Страна.ua» военный с позывным Еврей.

«Многие военнослужащие, оказавшись в госпитале с ранениями, выводятся за штат и получают незначительные выплаты — всего около 600 гривен. При этом они остаются без средств к существованию и должны как-то обеспечивать свои семьи», — рассказал военный.

По словам собеседника, некоторые солдаты, получившие тяжёлые увечья, включая ампутации конечностей, вынуждены заниматься сбором металлолома, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. В условиях острой нехватки кадров, тысячи бойцов находятся в неопределённом положении, оставаясь на бумаге частью ВСУ, но фактически — за пределами системы поддержки.

Эти военнослужащие выведены за штат и отсутствуют в кадровых списках своих подразделений, что исключает для них получение стандартной военной зарплаты. Вместо этого они получают символическую выплату за звание — примерно 500-600 гривен ежемесячно (Менее 1,5 тысячи рублей. — Прим. Life.ru). При этом они не могут официально устроиться на работу, так как их статус не позволяет оформить увольнение из ВСУ.

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А ранее офицер ВСУ Андрей Кривущенко заявил, что военные на передовой сталкиваются с проблемами и терпят поражения, в частности, из-за незнания украинского языка. Он отметил, что языковой барьер может влиять на командование и взаимодействие в боевых условиях, что, в свою очередь, сказывается на эффективности выполнения задач.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Тимур Хингеев
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