«Зенит» в третий раз подряд одержал победу в женской Суперлиге-2024

Петербургский «Зенит» стал победителем женской Суперлиги-2024, одержав победу в заключительном туре над московским ЦСКА с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 4-й минуте забила Присцилла Шиншилла.

С победой в этом матче «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА, финишировавший вторым с 62 очками, остался на шаг позади. Третий итоговый результат занял «Спартак» (50 очков), который провёл дебютный сезон в женской Суперлиге, завоевав бронзу.

Эта победа стала для петербургского клуба третьей подряд в чемпионате России. В 2023 году «Зенит» также стал обладателем Суперкубка России и трижды выходил в финал Кубка России.