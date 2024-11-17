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16 ноября, 21:36

«Зенит» в третий раз подряд одержал победу в женской Суперлиге-2024

«Зенит» победил в женской Суперлиге, став чемпионом России в третий раз подряд

«Зенит» победил в женской Суперлиге, став чемпионом России в третий раз подряд. Обложка © Telegram / Женская команда «Зенит»

«Зенит» победил в женской Суперлиге, став чемпионом России в третий раз подряд. Обложка © Telegram / Женская команда «Зенит»

Петербургский «Зенит» стал победителем женской Суперлиги-2024, одержав победу в заключительном туре над московским ЦСКА с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 4-й минуте забила Присцилла Шиншилла.

С победой в этом матче «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА, финишировавший вторым с 62 очками, остался на шаг позади. Третий итоговый результат занял «Спартак» (50 очков), который провёл дебютный сезон в женской Суперлиге, завоевав бронзу.

Эта победа стала для петербургского клуба третьей подряд в чемпионате России. В 2023 году «Зенит» также стал обладателем Суперкубка России и трижды выходил в финал Кубка России.

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Тем временем стало известно, что сборная Сирии по футболу выступит против команды из РФ без семи основных игроков. Товарищеский матч состоится 19 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск.

Анатолий Цейко
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