«Зенит» в третий раз подряд одержал победу в женской Суперлиге-2024
«Зенит» победил в женской Суперлиге, став чемпионом России в третий раз подряд
«Зенит» победил в женской Суперлиге, став чемпионом России в третий раз подряд. Обложка © Telegram / Женская команда «Зенит»
Петербургский «Зенит» стал победителем женской Суперлиги-2024, одержав победу в заключительном туре над московским ЦСКА с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 4-й минуте забила Присцилла Шиншилла.
С победой в этом матче «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА, финишировавший вторым с 62 очками, остался на шаг позади. Третий итоговый результат занял «Спартак» (50 очков), который провёл дебютный сезон в женской Суперлиге, завоевав бронзу.
Эта победа стала для петербургского клуба третьей подряд в чемпионате России. В 2023 году «Зенит» также стал обладателем Суперкубка России и трижды выходил в финал Кубка России.
Тем временем стало известно, что сборная Сирии по футболу выступит против команды из РФ без семи основных игроков. Товарищеский матч состоится 19 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск.