Вратарь «Спартака» назвал самое бесящее правило в футболе

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко признался, что его раздражает, когда судьи дают доигрывать эпизод при явном офсайде. Вратарь отметил, что это сбивает.

«Мне не нравится, когда офсайд на метра два, но судьи дают доигрывать. Ладно, если там тонко, тогда понимаю. Но зачем с очевидными офсайдами? Это сбивает, потому что ты доигрываешь, пропускаешь и тратишь эмоции», — приводит слова Максименко «Чемпионат».

Также вратарь «Спартака» посетовал на правило шести секунд (за это время голкипер должен ввести мяч в игру — прим. Life.ru). Максименко вспомнил матч против ЦСКА, в котором его команда выигрывала со счётом 1:0. Тогда футболист хотел разыграть «коротко», но не нашёл хорошего варианта. Поэтому ему пришлось ждать, когда игроки отойдут от ворот. Судья, в свою очередь, руководствуясь правилом шести секунд, показал спортсмену жёлтую карточку. Та оказалась четвёртой, из-за чего он вынужденно пропустил следующий матч.