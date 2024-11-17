Снаряды атаковали частную резиденцию Нетаньяху в Кесарии

16 ноября два осветительных снаряда были сброшены в районе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. В результате инцидента никто не пострадал, о чём сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на информацию от полиции и спецслужбы Общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Как уточняется в отчёте, ущерба зданию не причинено. Представители израильских силовых структур добавляют, что в момент атаки премьер-министр и его семья находились вне дома, что исключает угрозу их безопасности.

Полиция и ШАБАК, усилившие меры безопасности на месте происшествия, начали расследование по факту инцидента. Службы выразили серьёзное беспокойство по поводу «угрожающей эскалации» насилия и заявили, что подобные действия имеют опасные последствия для общественной безопасности.