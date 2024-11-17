Снаряды атаковали частную резиденцию Нетаньяху в Кесарии
Times of Israel: Два осветительных снаряда упали рядом с резиденцией Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Обложка Shutterstock / FOTODOM / Gil Cohen Magen
16 ноября два осветительных снаряда были сброшены в районе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. В результате инцидента никто не пострадал, о чём сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на информацию от полиции и спецслужбы Общей безопасности Израиля (ШАБАК).
Как уточняется в отчёте, ущерба зданию не причинено. Представители израильских силовых структур добавляют, что в момент атаки премьер-министр и его семья находились вне дома, что исключает угрозу их безопасности.
Полиция и ШАБАК, усилившие меры безопасности на месте происшествия, начали расследование по факту инцидента. Службы выразили серьёзное беспокойство по поводу «угрожающей эскалации» насилия и заявили, что подобные действия имеют опасные последствия для общественной безопасности.
Ранее мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили об ударе беспилотников по цели на юге Израиля, в районе города Эйлат, известного также как Умм-эр-Рашраш. По словам официального представителя хуситов Яхьи Сарии, операция с применением дронов успешно достигла военных целей.